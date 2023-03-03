Бывшему замдиректора стадиона «Нижний Новгород» продлили срок ареста

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода продлил на полгода срок ареста бывшему заместителю директора филиала госучреждения «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий "Стадион Нижний Новгород"» Владимиру Силякову. Его обвинили в получении взяток и отмывании денежных средств. Следствие полагает, что в 2020 году Владимир Силяков потребовал от подрядчика деньги за контракт на комплексную уборку стадиона, сумма взятки составила 11,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, полученные деньги обвиняемый легализовал через покупку недвижимости, оформленной на членов его семьи. Сам Владимир Силяков не признает вину и рассказал журналистам, что его оговорили и никаких денег он не брал. Комментируя покупку недвижимости, он сообщил, что приобрел ее на свои средства как предприниматель, оказывавший услуги по обеспечению безопасности. Владимир Силяков сообщил, что намерен добиваться оправдания.

Уголовное дело было передано по подсудности из Канавинского в Нижегородский райсуд, поскольку деньги, которые следствие квалифицировало как взятку, поступили на расчетный счет обвиняемого в нижегородском филиале Райффайзенбанка.

Адвокат Константин Абатуров считает, что предъявленное его подзащитному обвинение не обосновано и не подтверждено доказательствами по уголовному делу. «Присутствует факт оговора со стороны взяткодателей», — сообщил защитник.

Владимир Зубарев