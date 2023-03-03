Самарский университет и банк ПСБ подписали соглашение

Банк ПСБ и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Стороны договорились о сотрудничестве в области профессиональной ориентации абитуриентов Института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королева. В частности, планируется реализация совместных учебно-методических проектов, направленных на совершенствование образовательных программ и обеспечение инновационной поддержки образовательного процесса. За их основу будут взяты используемые в банке современные информационные технологии. Также соглашением предусмотрена студенческая практика и стажировка в IT-подразделениях кредитной организации.

Студенты самарского вуза стали первыми учащимися Школы функционального тестирования ПСБ. Обучение завершилось в конце февраля 2023 года. Отличительной особенностью школы стала ее практическая направленность. Перспективные специалисты, показавшие лучшие результаты, получили предложение о дальнейшей стажировке в ПСБ.

Евгений Чернов