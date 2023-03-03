Путин обязал военкоматы принимать заявки о выдаче удостоверений ветерана боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет круг задач военных комиссариатов. Согласно указу, теперь военкоматы будут принимать заявки о выдаче удостоверений ветерана боевых действий.

Ранее для получения удостоверения ветерана, проходившего службу в составе вооруженных сил, нужно было обращаться в комиссию при Министерстве обороны. Сотрудникам военизированных (например, Росгвардии) и аналогичных ведомств нужно было обращаться в подразделение той организации, в составе которой они проходили службу.

Военкоматы также будут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны». Какие именно, не уточняется.

Анастасия Ларина