Дегустация ароматов, итальянские короткометражки и Бах под звездным небом

В Нижнем Новгороде на следующей неделе состоятся лекции о детстве русских художников и красоте как феномене повседневности, джазовые и классические концерты. Подробнее о разнообразных культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Лекции «От канона до эпатажа. Краткий курс истории отечественного искусства»
Фото: Нижегородский художественный музей
Кинотеатр «Орленок» в рамках проекта «Короткометражное кино» покажет сборник из семи итальянских короткометражных фильмов, объединенных темой веры в чудо. Зрители смогут увидеть истории о выживании в оккупированной Италии 1940-х годов, угасании воспоминаний, первом дне в школе и лотерейном выигрыше. Сеансы пройдут 4-7 марта. Стоимость билетов 190 руб.
4 марта в Манеже кремля начнется цикл лекций «От канона до эпатажа. Краткий курс истории отечественного искусства». Первая лекция посвящена общим понятиям теории и истории изобразительного искусства. Стоимость билетов 200 руб.
В выставочном комплексе художественного музея «Русское искусство» 4 и 11 марта пройдет интерактивная экскурсия с творческими заданиями «Рисунки мальчика Музейки, который живет в этюднике». Мальчик-кукла Музейка мечтает написать картину как великие художники, для этого он заглянет в детство Айвазовского, Шишкина, Васнецова, Рериха. Программа рассчитана на детей от пяти до 10 лет, билет стоит 300 руб.
5 марта в центре современного искусства «Терминал» состоится авторская экскурсия его соосновательницы Майи Ковальски. Она познакомит посетителей с коллективной выставкой «Антология Хтони» и экспозицией Никиты Пирумова «Я Э Ры Ры» о самоидентичности автора и зацикленности творческого процесса. Также состоится показ мастерской резидентов «Терминала» и его хранилища, которые обычно закрыты от публики. Стоимость посещения 300 руб.
Интерпретация пьесы Пушкина «Каменный гость»
Фото: Нижегородский академический театр кукол
В кукольном театре 7 марта пройдет сценическая интерпретация пьесы Пушкина «Каменный гость». Поэтическая легенда о сердцееде Дон Гуане и его возлюбленной Доне Анне заиграет новыми красками в режиссерской трактовке Елены Османовой и художественном прочтении Елены Тихомировой. Билет стоит 500 руб.
В центре культуры «Рекорд» 8 марта начнется цикл джазовых концертов. Первыми там выступят DIY-артистка Ася Кочуева и нью-джазовое трио Parolibre. Стоимость билета 500 руб.
8 марта в «Заповедных кварталах» состоится камерный вечер с лекциями о красоте вне времени, угощениями и дегустацией авторских ароматов «О вкусах не спорят». Посетители узнают, как стиль и образ жизни горожан на рубеже XIX-XX веков повлиял на современность. Посетить мероприятие можно за 900 руб., в стоимость входят угощения и напитки.
10 марта в «Планетарии №1» парка «Швейцария» с программой «Музыка состояния» выступит камерный хор «Нижний Новгород». Классическая музыка под звездным куполом. Билеты от 800 руб.
Работа Александры Нестеркиной "Индрик" из собрания музея истории Выксунского завода
Фото: предоставлено Арсеналом
В «Арсенале» 10 марта откроется выставка «До и после» о проектах арт-резиденции «Выкса». В экспозиции будут представлены работы 18 современных художников из России и зарубежья, которые в своих работах обращались к истории Выксы, ее археологии, мифологии и природе. Вход от 150 руб.
В концертном зале «Юпитер» 10 марта выступит «Квартет И» со спектаклем «Разговоры мужчин среднего возраста»: размышления о женщинах, работе, деньгах и успехе. Билеты в продаже от 4,5 тыс. руб.