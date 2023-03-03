Дегустация ароматов, итальянские короткометражки и Бах под звездным небом

В Нижнем Новгороде на следующей неделе состоятся лекции о детстве русских художников и красоте как феномене повседневности, джазовые и классические концерты. Подробнее о разнообразных культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лекции «От канона до эпатажа. Краткий курс истории отечественного искусства»

Фото: Нижегородский художественный музей Лекции «От канона до эпатажа. Краткий курс истории отечественного искусства»

Фото: Нижегородский художественный музей

Кинотеатр «Орленок» в рамках проекта «Короткометражное кино» покажет сборник из семи итальянских короткометражных фильмов, объединенных темой веры в чудо. Зрители смогут увидеть истории о выживании в оккупированной Италии 1940-х годов, угасании воспоминаний, первом дне в школе и лотерейном выигрыше. Сеансы пройдут 4-7 марта. Стоимость билетов 190 руб.

4 марта в Манеже кремля начнется цикл лекций «От канона до эпатажа. Краткий курс истории отечественного искусства». Первая лекция посвящена общим понятиям теории и истории изобразительного искусства. Стоимость билетов 200 руб.

В выставочном комплексе художественного музея «Русское искусство» 4 и 11 марта пройдет интерактивная экскурсия с творческими заданиями «Рисунки мальчика Музейки, который живет в этюднике». Мальчик-кукла Музейка мечтает написать картину как великие художники, для этого он заглянет в детство Айвазовского, Шишкина, Васнецова, Рериха. Программа рассчитана на детей от пяти до 10 лет, билет стоит 300 руб.

5 марта в центре современного искусства «Терминал» состоится авторская экскурсия его соосновательницы Майи Ковальски. Она познакомит посетителей с коллективной выставкой «Антология Хтони» и экспозицией Никиты Пирумова «Я Э Ры Ры» о самоидентичности автора и зацикленности творческого процесса. Также состоится показ мастерской резидентов «Терминала» и его хранилища, которые обычно закрыты от публики. Стоимость посещения 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерпретация пьесы Пушкина «Каменный гость»

Фото: Нижегородский академический театр кукол Интерпретация пьесы Пушкина «Каменный гость»

Фото: Нижегородский академический театр кукол

В кукольном театре 7 марта пройдет сценическая интерпретация пьесы Пушкина «Каменный гость». Поэтическая легенда о сердцееде Дон Гуане и его возлюбленной Доне Анне заиграет новыми красками в режиссерской трактовке Елены Османовой и художественном прочтении Елены Тихомировой. Билет стоит 500 руб.

В центре культуры «Рекорд» 8 марта начнется цикл джазовых концертов. Первыми там выступят DIY-артистка Ася Кочуева и нью-джазовое трио Parolibre. Стоимость билета 500 руб.

8 марта в «Заповедных кварталах» состоится камерный вечер с лекциями о красоте вне времени, угощениями и дегустацией авторских ароматов «О вкусах не спорят». Посетители узнают, как стиль и образ жизни горожан на рубеже XIX-XX веков повлиял на современность. Посетить мероприятие можно за 900 руб., в стоимость входят угощения и напитки.

10 марта в «Планетарии №1» парка «Швейцария» с программой «Музыка состояния» выступит камерный хор «Нижний Новгород». Классическая музыка под звездным куполом. Билеты от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Александры Нестеркиной "Индрик" из собрания музея истории Выксунского завода

Фото: предоставлено Арсеналом Работа Александры Нестеркиной "Индрик" из собрания музея истории Выксунского завода

Фото: предоставлено Арсеналом

В «Арсенале» 10 марта откроется выставка «До и после» о проектах арт-резиденции «Выкса». В экспозиции будут представлены работы 18 современных художников из России и зарубежья, которые в своих работах обращались к истории Выксы, ее археологии, мифологии и природе. Вход от 150 руб.

В концертном зале «Юпитер» 10 марта выступит «Квартет И» со спектаклем «Разговоры мужчин среднего возраста»: размышления о женщинах, работе, деньгах и успехе. Билеты в продаже от 4,5 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева