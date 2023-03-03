Президент ЮУТПП предложил вернуть прямой рейс Челябинск – Пекин

Глава Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Федор Дегтярев предложил правительству Челябинской области проработать вопрос восстановления прямого авиарейса из Челябинска в Пекин. Об этом он заявил на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона, которое прошло 3 марта на горнолыжном курорте «Абзаково».

Господин Дегтярев отметил, что для возвращения к «этому проекту» необходимо провести экспертизу, и ЮУТПП готов взять на себя организационную роль вместе с министерством транспорта региона. «Рейс Пекин – Челябинск, как предполагается, откроет для Китая туристические маршруты Южного Урала, обеспечит условия прямых контактов бизнесменам двух стран и продвижение отечественной продукции на перспективном рынке. Жители Челябинска и Урала смогут напрямую лететь в крупнейший китайский аэропорт, где стыковки и позволяют совершать перелеты более чем по 130 внутренним и 40 международным маршрутам»,– сообщил президент ЮУТПП. По его словам, прямой рейс повысит уровень делового сотрудничества Челябинской области и Китая и поможет привлечению финансирования от крупнейшего мирового инвестора в регион.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратил внимание, что сейчас существуют проблемы с полетами в Китай «в силу известных обстоятельств по самолетам». «Но мы работаем в этом направлении. Я согласен, что потребность определенная есть. Если у вас есть какие-то идеи, мысли и соображения, говорите, нам это поможет»,– сказал глава региона.

Как сообщал «Ъ», ранее российские авиакомпании жаловались в Минтранс РФ на проблемы с полетами в Китай. Одной из главных причин стала нехватка самих самолетов, поскольку 170 лайнеров из совокупного авиапарка находятся под санкциями США, еще почти 500 не исключены из бермудского реестра, но с двойной регистрацией сложно получить лицензию на использование оборудования и сертификаты летной годности в целом.