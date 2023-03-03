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В Краснодаре недалеко от военного аэродрома в поле загорелась трава

Пожарные ликвидируют возгорание в поле недалеко от краснодарского военного аэродрома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, уточнив, что ликвидация чрезвычайного происшествия находится в компетенции структур Министерства обороны РФ.

Фотографии и видеоролики высокого столба дыма днем в пятницу выложили многое пользователи социальных сетей в Краснодаре. Также социальные сети сообщили о громком хлопке, он был слышен во многих районах Краснодара около 13.25. В МЧС и в мэрию города информация о каких-либо чрезвычайных происшествиях, связанных со взрывами, не поступала. Представители городской власти предположили, что причиной звука стал пролет военного самолета, который преодолевал звуковой барьер.

Анна Перова, Краснодар

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