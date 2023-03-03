В школе Москвы 14-летний ученик получил ножевое ранение в спину

В московской школе на улице Каховка в ходе конфликта старшеклассница ранила другого учащегося ножом. Раненного школьника увезли в больницу. Девочка 2006 года рождения, мальчик — 2009 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.

«Предварительно установлено, что между учащейся 2006 года рождения и учеником 2009 года рождения произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого несовершеннолетнему острым предметом причинены телесные повреждения. Пострадавший направлен в медицинское учреждение»,— сообщили агентству в МВД.

17-летняя школьница ранила 14-летнего мальчика перочинным ножом, сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. По их данным, мальчик получил порез спины в 2 см.

Анастасия Ларина