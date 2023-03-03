Девочка из Парголова пожаловалась на пьяную мать, которая ее избивает

Девочка из Парголова пришла к своей подруги в крови и призналась, что боится идти домой к своей выпивающей матери. Врачи после осмотра 13-летнего подростка отпустили в удовлетворительном состоянии, пишет 3 марта «Фонтанка».

Скорую вызвала мать школьницы, к которой обратилась пострадавшая. Девочка призналась, что ее мама часто избивает ее, когда выпивает. Она живет в Парголово в полноценной семье, однако стоящей на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мать подростка уже неоднократно привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Утром «Ъ-СПб» рассказывал, что в Санкт-Петербурге мужчина отправил своего 10-летнего сына перегнать автомобиль через ЗСД. Ребенка остановили по дороге и передали сотрудникам ГИБДД.

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