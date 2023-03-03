Автомобиль с 10-летним ребенком за рулем остановили в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина отправил своего 10-летнего сына перегнать автомобиль через ЗСД. По дороге мальчика остановили и сообщили о его вождении в ГИБДД. Об этом 3 марта пишет телеканал «78».

Ребенок двигался на автомобиле в сторону Планерной улицы и проехал около километра, когда на него обратили внимание очевидцы. В разбирательство вмешался сотрудник ГИБДД. Оказалось, что пьяный отец попросил четвероклассника перегнать машину через ЗСД на Васильевский остров.

Связаться с мужчиной полицейским не удалось. После объяснений 10-летнего школьника отправили на уроки, а автомобиль отогнали на спецстоянку.

По данным издания, на выходных мальчик живет у отца, злоупотребляющего алкоголем, а по будням — у матери. Когда в этом графике произошел сбой, ребенок решил проявить самостоятельность и по просьбе сел за руль машины и поехал. Мама четвероклассника отметила, что знала об обучении ребенка вождению со стороны отца, но такого последствия не ожидала.

На машине числится 20 неоплаченных штрафов. 48-летний мужчина ранее уже был судим по статье о неправомерном завладении автомобилем и привлекался за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью.

Мать ребенка обвинили в неисполнении родительских обязанностей, а отца — в передаче управления автомобилем водителю без прав. Об этом сообщили в дежурной части УМВД России по Приморскому району изданию «Фонтанка.ру».

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