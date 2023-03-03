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В поселке Елань на пожаре погибла женщина, мужчина и ребенок госпитализированы

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту пожара в поселке Елань. Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, сегодня утром в одном из частных домов по улице Заводской, где проживала семейная пара с 12-летней дочерью, произошел пожар с последующим обрушением конструкций. Погибла 43-летняя женщина, 45-летний мужчина и 12-летняя девочка госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

Предположительно причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Марина Ковалева

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