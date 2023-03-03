Компания AC Cars показала спорткар Cobra GT Roadster, который станет преемником 61-летней модели AC Cobra.

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Новинка сохранила классический дизайн спорткара, но стала технологичнее. В основу легло алюминиевое шасси с пространственной рамой от Cecomp, модель получила удлиненную колесную базу, что в сочетании с более жестким кузовом обеспечивает улучшенную управляемость. Карбоновый кузов разработан Icona Design Group.

Автомобиль оснащается 5-литровым бензиновым турбомотором V8 мощностью 665 л.с. Силовой агрегат сочетается с 6-ступенчатой механической или 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — исключительно задний.

Двухместный салон отделан дорогими материалами, а в оснащение войдет система проекции показаний приборов Advanced Driver Information Center, которая дополнит аналоговые приборы. Также заявлено наличие климат-контроля, электрических стеклоподъемников, мультимедийной системы с навигацией и другого оборудования. В качестве опции предложат съемную жесткую крышу.

Официальная премьера AC Cobra GT Roadster состоится в апреле 2023 года, а выпуск автомобилей начнется в 2024 году. Стоимость спорткаров составит от 285 тысяч фунтов стерлингов.

Максим Вершинин

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