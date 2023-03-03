ТАСС: автомобиль Генпрокуратуры попал в ДТП с участием пяти машин на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, три человека пострадали. Одной из машин, попавших в ДТП, стал автомобиль Генпрокуратуры Toyota Camry, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник сообщил, что, по предварительной информации, машина Генпрокуратуры в момент столкновения ехала по выделенной полосе. В результате ДТП у автомобиля сильно повреждена передняя часть. По словам источника, сейчас устанавливается водитель и уточняется, есть ли в этой машине пострадавшие, сообщили агентству.

ДТП произошло сегодня днем, 3 марта, на Кутузовском проспекте возле торгового центра «Времена года». Было перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти в направлении области и двум в сторону центра.

Эрдни Кагалтынов