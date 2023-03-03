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Коммерсантъ FM
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После ночных сообщений о взрывах в Коломне небо над городом патрулируют беспилотники

Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что экстренные службы не нашли признаков взрыва на территории города после ночных сообщений от жителей о громком хлопке. Однако город продолжают патрулировать, территории обследуют с воздуха беспилотники.

«После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем»,— написал господин Гречищев в Telegram-канале.

Поздно вечером 2 марта жители северной части Коломенского городского округа в соцсетях писали, что слышали взрыв. Источники ТАСС в правоохранительных органах говорили, что взрыв произошел в воздухе, это мог быть беспилотник, но его обломки не нашли.

В минэнерго Подмосковья и МЧС ночью сообщили, что нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры в Коломне нет, следов возгорания также не обнаружили. Telegram-канал Mash писал, что за взрыв могли принять «звук от перехода самолетов МиГ на сверхзвуковую скорость».

28 февраля в нескольких регионах России сбили беспилотники. Один беспилотник упал в деревне Габастово Коломенского района Московской области в 100 м от газовой станции «Газпрома».

Анастасия Ларина

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