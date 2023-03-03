Кубанского предпринимателя привлекли к ответственности из-за роста цен на стройматериалы

Предприниматель, осуществлявший капремонт одного из учреждений культуры Каневского района, привлечен к административной ответственности из-за изменения условий контракта, который был вызван ростом цен на стройматериалы, об этом сообщает краевая прокуратура. Ему вынесено предупреждение.

«В ходе реализации работ, предусмотренных условиями муниципального контракта, было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее изменение цены контракта, а также уменьшение объема работ. Основанием являлись представленные предпринимателем письма поставщиков стройматериалов, содержащие сведения об их подорожании. Это противоречит требованиям действующего законодательства»,— уточнили в ведомстве. Цена контракта составила более 12,9 млн руб. О том, насколько подорожали стройматериалы во время его исполнения, не сообщается.

Минувший год характеризовался нестабильностью цен на стройматериалы. По данным Краснодарстата, в марте, через месяц после начала СВО, они в среднем увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Затем произошло падение, и к октябрю этот показатель составил 3,54%.

Андрей Ульченко

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