«Корпус Caviar похож на Richard Mille до степени смешения»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как ювелирные бренды, не стесняясь, «вдохновляются» работами других дизайнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caviar Фото: Caviar

Как-то я в «Стиле» уже касалась темы беспардонного заимствования чужого дизайна. Но тема эта неисчерпаема, ведь появляются все новые и новые прецеденты, и иные любители «вдохновляться» чужим творчеством не устают работать. Вот, скажем, Sokolov: то крылья Garrard, то пантера Cartier не дают бренду из Костромы покоя.

А когда в аккаунте марки в запрещенной в России социальной сети подписчики озвучивают претензии, что это же один в один (далее следует название одного из многочисленных скопированных брендов), то SMM-щики Sokolov стыдливо не краснеют, а гордо отвечают: «Мы не копируем, а вдохновляемся». Но это хотя бы не совсем уж официальная позиция бренда, всегда можно стереть такой ответ и упрекнуть в нерадивости сотрудника.

Бренд Caviar, почему-то страшно стесняющийся своего происхождения и называющий себя строго «международным», но без корней, пошел дальше и выпустил официальный пресс-релиз: «Международный люксовый бренд Caviar выпустил коллекцию кейсов для Apple Watch. Их дизайн вдохновлен шедеврами часового бренда Richard Mille, швейцарского производителя инновационных часов, выпускаемых в ограниченном количестве».

Вдохновлен дизайн настолько, что корпус Caviar похож на корпус Richard Mille до степени смешения. А у швейцарского бренда аксессуары оригинальные и узнаваемые. То есть в этом случае Caviar не стали ждать, когда кто-то узнает дизайн, а сами признались на опережение и без всякого стеснения.

Ну и на десерт вам сегодня бренд Sbleskom из Сибири, который совершенно блестяще заимствует чужой дизайн, например, знаменитое кольцо Соланж Азагури-Партридж в виде чуть приоткрытых губ. Оно настолько известно, что его серебряную простую версию даже продает магазин Музея Виктории и Альберта в Лондоне. А теперь еще и некий бренд Sbleskom, даром что дизайн чужой.