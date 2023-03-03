Виктор Рашников и Дмитрий Пумпянский договорились о сотрудничестве

Союз промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области заключил соглашение о сотрудничестве со Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. Соответствующий документ на заседании СПП на горнолыжном курорте «Абзаково» подписали руководители региональных объединений Виктор Рашников и Дмитрий Пумпянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

По словам Виктора Рашникова, сотрудничество даст дополнительный импульс для развития производства, науки, технологий и кадрового потенциала регионов. «Учитывая схожесть наших регионов, бизнес в них решает аналогичные вопросы и проблемы. Год от года интеграция свердловского и южноуральского бизнеса возрастает и требует реализации совместных действий. Совместными усилиями мы сможем более эффективно работать по таким направлениям, как улучшение инвестиционного климата, реализация инвестиционных и общественно значимых проектов. Рассчитываем на усиление межрегиональной кооперации», — отметил президент союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский отметил заинтересованность обеих региональных объединений в дальнейшей работе. «Челябинский и свердловский союзы хорошо структурированы, их комитеты комиссий настроены на работу. Думаю, что подписание соглашения пойдет на пользу всему уральскому бизнесу, и станет хорошим примером для Российского союза промышленников и предпринимателей», — подчеркнул Дмитрий Пумпянский.