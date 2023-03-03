В аэропорту Сочи выявили партию контрабанды смартфонов и парфюмерии

В аэропорту Сочи таможенники выявили незадекларированную партию смартфонов, косметики и парфюмерии. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Сотрудниками Краснодарской таможни был осмотрен багаж гражданина Азербайджана, прибывшего из Дубая. Таможенники обнаружили 20 смартфонов Apple iPhone 14 Pro/14 Pro Max, 5 приставок Рlay Station 5, 22 флакона парфюма и 54 единицы косметических товаров общим весом 45,3 кг. Мужчина пояснил, что намеревался продать товары в одном из магазинов Баку.

«Товары не для личного пользования либо предназначенные для коммерческой деятельности, необходимо декларировать путем подачи таможенной декларации»,— отметил начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Иван Леошко.

В отношении гражданина Азербайджана возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Изъятое имущество отправили на оценку возможной стоимости и исследование на предмет нарушения прав интеллектуальной собственности. По данному факту проводится расследование.

Анастасия Донскова

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