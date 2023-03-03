Оператор патриотической выставки «Россия — моя история» получит в ведение особняк начала XX века

Здание бывшего отеля «Королевские номера» (ул. Сибирская, 5), являющееся объектом культурного наследия, передадут ГКБУК «Культурно-просветительский центр» — учреждению, управляющему патриотической выставкой «Россия — моя история». Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минкульт.

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Как рассказала изданию директор ГКБУК «Культурно-просветительский центр» Мария Федотова, в здании откроют экспозицию, посвященную пребыванию в Перми Михаила Александровича Романова в 1918 году, а также в целом связям Пермского края с династией Романовых. На эксплуатацию особняка 1910 года постройки в 2023–2025 годах из краевого бюджета направят 2,8 млн руб.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о том, что патриотическую выставку «Россия — моя история», последние пять лет располагающуюся на речном и железнодорожном вокзалах на Перми I, планируют перевести в БЦ «Магнат». Информация об этом содержится в поправках к бюджету Пермского края. Как следует из документов, для организации переезда и размещения экспозиции «Рюриковичи» в здании ТЦ «Магнат» необходимо дополнительное финансирование в размере 9,9 млн руб. в 2023 году и 9,8 млн руб. в следующем. Экспозиция разместится на первом этаже БЦ.