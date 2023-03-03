Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:29

Оператор патриотической выставки «Россия — моя история» получит в ведение особняк начала XX века

Здание бывшего отеля «Королевские номера» (ул. Сибирская, 5), являющееся объектом культурного наследия, передадут ГКБУК «Культурно-просветительский центр» — учреждению, управляющему патриотической выставкой «Россия — моя история». Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минкульт.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

Как рассказала изданию директор ГКБУК «Культурно-просветительский центр» Мария Федотова, в здании откроют экспозицию, посвященную пребыванию в Перми Михаила Александровича Романова в 1918 году, а также в целом связям Пермского края с династией Романовых. На эксплуатацию особняка 1910 года постройки в 2023–2025 годах из краевого бюджета направят 2,8 млн руб.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о том, что патриотическую выставку «Россия — моя история», последние пять лет располагающуюся на речном и железнодорожном вокзалах на Перми I, планируют перевести в БЦ «Магнат». Информация об этом содержится в поправках к бюджету Пермского края. Как следует из документов, для организации переезда и размещения экспозиции «Рюриковичи» в здании ТЦ «Магнат» необходимо дополнительное финансирование в размере 9,9 млн руб. в 2023 году и 9,8 млн руб. в следующем. Экспозиция разместится на первом этаже БЦ.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...