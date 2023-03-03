Невинномысский завод полиэтиленовых труб вложит 250 млн рублейв расширение производства

Предприятие по производству полиэтиленовых труб «АльфаПайп-Юг», базирующиеся в ТОСЭР «Невинномысск», инвестирует в расширение производства 250 млн руб. Это позволит нарастить мощность завода до 1,5-2 тыс. т в месяц, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Ставропольского края.

По данным ведомства, предприятие было запущено в августе 2022 года. Инвестор вложил в проект 66 млн руб., и создал 46 новых рабочих мест. Здесь производят трубы диаметром от 20 до 500 мм. В течение одной смены завод выпускает 5 км труб.

Модернизация производства позволит увеличить мощности завода в два раза. Штат расширится до 111 рабочих мест.

По данным kartoteka.ru, «АльфаПайп-Юг» учреждено в 2020 году. Владельцами предприятия являются Гари Алхасов (60% в уставном капитале) и Дмитрий Якушин (40% в уставном капитале).

Анастасия Назарова