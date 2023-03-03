Жительница Удмуртии лишилась 130 тысяч рублей при попытке снять порчу

В Удмуртии в полицию обратилась 60-летняя жительница Алнашского района, которая рассказала о хищении у нее 130 тыс. руб. Причиной оказалось снятие порчи, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Объявление об оказании экстрасенсорных услуг пожилая женщина нашла в интернете. Ей ответила «целительница» и предложила провести несколько обрядов очищения, чтобы улучшить здоровье женщины.

За это в течение нескольких дней пенсионерка перевела мошеннице 130 тыс. руб. Деньги она брала в долг у знакомых.

Когда обряды предложили продолжить и потребовали большую сумму, женщина решила рассказать о своем «лечении» дочери, которая и убедила ее обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).