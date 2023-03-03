Госкомпании прекратят исполнение почти половины правительственных директив

Правительство РФ поручило прекратить контроль за исполнением госкомпаниями 21 из более чем 50 действующих директив, сообщили в Министерстве финансов РФ. Процедура проводится в рамках предложенной министерством «директивной гильотины».

Сообщается, что с контроля снимут директивы, которые были изданы с 2013 по 2018 год и утратили свою актуальность в связи с достижением поставленных целей. Таким образом госкомпании сократят операционные издержки на администрирование неактуальных задач и повысят «гибкость операционной деятельности», полагают в Минфине.

«Отсутствие механизма "директивной гильотины" приводило к тому, что акционерные общества зачастую тратили время и другие ресурсы на выполнение в том числе устаревших директив и отчетность по ним, даже если их исполнение противоречило бизнес-целям компаний. Сейчас на компании с госучастием распространяется более 50 директив, существенная часть из них уже не отвечает специфике их деятельности»,— прокомментировал действие механизма замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Второй этап «директивной гильотины» затронет директивы 2019–2022 годов. Положения Минфин РФ готовит на основании предложений Росимущества и профильных министерств.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Госкомпании подтягивают к рынку».

Григорий Лейба