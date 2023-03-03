На будущей станции метро «Путиловская» в Петербурге закончили проходку наклонного хода

«Метрострой Северной Столицы» (МСС, генподрядчик строительства петербургской подземки) завершил проходку наклонного хода на будущей станции перспективной Красносельско-Калининской ветки «Путиловская», сообщила пресс-служба предприятия. Глубину в 60 метров строители прошли менее чем за год.

«Таким образом, все основные горнопроходческие работы на первом участке новой линии петербургского метро завершены»,— говорится в сообщении, опубликованном МСС в пятницу, 3 марта.

В настоящий момент на станции продолжаются работы по обустройству платформ, служебных помещений, а также раскрытию проходов для пассажиров в зал. Наземный вестибюль станции начнут строить до конца 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что МСС начал поиски подрядчика на разработку проекта «коричневой» ветки петербургского метро.

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