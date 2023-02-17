«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на разработку проекта «коричневой» ветки метро

АО «Метрострой Северной столицы» (МСС) объявило конкурс на разработку проектной документации для строительства Красносельско-Калининской линии от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Начальная максимальная цена контракта составляет 351,5 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Проектируемый участок Красносельско-Калининской линии включает в себя станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная». Ориентировочная длина направления — 7 километров. Это первый участок перспективного строительства метро, на который «Метрострой Северной Столицы» объявляет конкурс на разработку проектно-сметной и рабочей документации, отметили в пресс-службе МСС.

Участок Красносельско-Калининской ветки метро от станции «Путиловская» до станции «Каретная» является перспективным участком строящейся ветки петербургского метрополитена. Всего на будущей линии будет расположено 18 станций, девять из которых пересадочные.

Завершить разработку документации и получить положительного заключения госэкспертизы МСС планирует до декабря 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга одобрили градостроительную документацию по перспективному участку «коричневой» ветки метро. Разработать проект и пройти госэкспертизу планируется до конца года.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Под метро заложили бумажный фундамент».

Вячеслав Калашников, Сергей Яркин

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