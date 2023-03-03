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На базе Волгоградской больницы начинается строительство реабилитационного центра с бассейном

Подписан контракт на строительство реабилитационного центра на базе Волгоградской больницы скорой помощи № 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации областного комитета по строительству, двухэтажный реабилитационный центр возведут по областной программе «Развитие здравоохранения в Волгоградской области». В центре будут залы лечебной физкультуры, роботомеханотерапии, кинезитерапии, кабинеты для проведения физиотерапевтических процедур, тренажерный зал, а также 20-метровый мультиструйный лечебный бассейн, внутри чаши которого по бортам смонтируют системы для аэро- и гидромассажа.

В ближайшее время на объекте начнутся подготовительные работы. Полностью сдать медицинское учреждение планируется до конца 2024 года.

Марина Ковалева

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