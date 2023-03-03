Два жителя Новочеркасска заплатят штрафы в размере 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Двое жителей города Новочеркасск привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных Сил России). Виновные выплатят штрафы в размере 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным правоохранителей, предприниматель Сергей Петренко разместил флаг Украины с надписью «Нет войне» в месте, где его могли увидеть горожане. Суд признал мужчину виновным в дискредитации российской армии.

Второй житель города, привлеченный к ответственности, — студент одного из учебных заведений Новочеркасска. Его данные не раскрывают. Молодой человек разместил в социальных сетях сообщение о том, что будет «стрелять типов со свастикой Z», «Потому что нацистов не люблю». Комиссия по делам несовершеннолетних также признала его правонарушителем, и назначила штраф.

В пресс-службе УФСБ региона отмечают, что повторная дискредитация Вооруженных Сил РФ влечет уголовную ответственность.

Анастасия Назарова