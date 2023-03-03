На горнолыжных курортах Сочи в этом сезоне отдохнули 630 тыс. человек

С начала горнолыжного сезона в горном кластере Сочи побывали 630 тыс. туристов, средняя загрузка средств размещения составляет 70 %, этот показатель не будет существенно меняться, так как международный женский день в этом году не стал поводом для длинных выходных, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Ежедневно на трассы горнолыжных курортов Сочи выходят около 14 тыс. тысяч лыжников. Открыты практически все трассы, за исключением зоны свободного катания. В ближайшие три дня слабая лавиноопасность будет отмечаться на высоте более 1 тыс. м. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на горнолыжных курортах в норме, меры, рекомендованные Роспотребнадзором для профилактики коронавируса, продолжают действовать в полном объеме. В местах массового скопления людей усилены меры безопасности, сообщает мэрия Сочи.

Анна Перова, Краснодар