Главой Павловского района стал Роман Парахин

Роман Парахин вступил в должность главы Павловского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Церемония прошла в ходе сессии Совета депутатов района.

«Надеюсь на совместную плодотворную деятельность с депутатами, главами сельских поселений, хозяйственниками и предпринимательским сообществом»,— отметил господин Парахин.

Роман Парахин родился в 1974 году в Ростовской области. Занимает должность замглавы Павловского района с 2018 года. Окончил Донской аграрный университет. Ранее работал агрономом в сельскохозяйственных организациях муниципалитета.

Анастасия Донскова

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