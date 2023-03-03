Главой Павловского района стал Роман Парахин

Роман Парахин вступил в должность главы Павловского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Церемония прошла в ходе сессии Совета депутатов района.
«Надеюсь на совместную плодотворную деятельность с депутатами, главами сельских поселений, хозяйственниками и предпринимательским сообществом»,— отметил господин Парахин.
Роман Парахин родился в 1974 году в Ростовской области. Занимает должность замглавы Павловского района с 2018 года. Окончил Донской аграрный университет. Ранее работал агрономом в сельскохозяйственных организациях муниципалитета.
Читайте нас в Telegram