На должность Куйбышевского транспортного прокурора назначен Сергей Коньков

Должность Куйбышевского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры занял старший советник юстиции Сергей Коньков. Приказ о назначении подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов 2 марта, сообщают в надзорном органе.

Сергей Коньков является уроженцем Республики Татарстан – он родился в поселке Васильево Зеленодольского района. Господин Коньков служит в органах прокуратуры с 2007 года. В Приволжской транспортной прокуратуре работает с 2011 года. Он занимал должности помощника и старшего помощника Татарского транспортного прокурора, заместителя Камского транспортного прокурора и Удмуртского транспортного прокурора. С 2022 года был назначен старшим помощником Приволжского транспортного прокурора по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, рассмотрению писем и приему граждан.

Ани Айвазян