Суд ввел процедуру наблюдения в отношении сочинской мостостроительной фирмы «Смудс»

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру наблюдения в отношении сочинского ООО «Смудс». Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В ноябре 2022 года московский застройщик ООО «Спецтрансстрой» в лице конкурсного управляющего Олега Огаркова обратился в АСКК с заявлением о признании организации несостоятельной. 1 марта АСКК удовлетворил требование «Спецтрансстроя», которому «Смудс» задолжало 205,67 млн руб.

ООО «Смудс» зарегистрировано в 2014 году в городе Сочи. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Генеральный директор — Давид Давитая. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей.

Судебное заседание о результатах процедуры наблюдения назначено на 13 сентября 2023 года.

В феврале в отношении АО «Краснодаргазстрой» краевой арбитражный суд ввел процедуру наблюдения. Судебное заседание по итогам процедуры наблюдения назначено на 11 сентября 2023 года.

Екатерина Мухамедова

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