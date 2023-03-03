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Коммерсантъ FM
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Глава Рособрнадзора отрицает обсуждение отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в связи с переходом на новую систему образования в России не обсуждается. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев говорил, что на фоне возвращения к традиционному сроку обучения в вузах необходимо отказаться от ЕГЭ.

«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом»,— сообщил господин Мурзаев в кулуарах Госдумы (цитата по ТАСС).

Анзор Мурзаев говорил в 2022 году, что возврат к системе образования, которая была до введения ЕГЭ, невозможен, поскольку это может привести к коррупции при поступлении.

Что такое Болонская система образования

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В конце мая 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что Россия выйдет из Болонской системы и будет разрабатывать собственную, «уникальную» модель высшего образования. В феврале помощник президента России Андрей Фурсенко допустил, что дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра могут приравнять к дипломам о полном высшем образовании.

Анастасия Ларина

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