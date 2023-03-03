За год в Башкирии цены на товары и услуги выросли на 10,8%

В Башкирии в январе текущего года цены на все товары и услуги выросли на 10,8% по сравнению с январем 2022 года, сообщает Башстат. Цены на все товары увеличились на 10,2%, на продовольственные товары — на 9,6%, непродовольственные — на 10,8%, на услуги — 12,7%.

При этом стоимость промышленных товаров с января прошлого года по январь текущего снизилась на 5,5%, полезных ископаемых — на 3,1%, нефтепродуктов — на 20,7%, химических веществ и химических продуктов — на 24,9%, металлургической продукции — на 14,7%.

Стоимость товаров сельхозпроизводителей в январе 2023 года упала на 1,2% по сравнению с январем 2022 года. Продукция растениеводства за год подешевела на 16,2%, при этом стоимость картофеля уменьшилась на 57,2%, зерновых культур — на 24,2%, семян подсолнечника — на 38,2%. Цена других овощей, напротив, за это время взлетела на 89,2%, сахарной свеклы — на 4,8%.

Цены на продукцию животноводства выросли на 5%. Заметнее всего увеличилась стоимость молока (на 15,9%). Подешевели только яйца (на 11,2%).

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте