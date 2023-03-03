В Ярославле в губернаторском саду установят новый фонтан

В Ярославле определена подрядная организация, которая будет выполнять работы по демонтажу и монтажу фонтана в губернаторском саду на Волжской набережной. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИС «Закупки» Фото: ЕИС «Закупки»

Работы должны быть проведены на территории объекта культурного наследия «Ансамбль дома губернатора», сам сад также находится под охраной государства. Подрядной организацией по замене фонтана выступит ООО «Оникс» из Ярославля, стоимость работ —3,06 млн руб.

Подрядчик должен будет демонтировать старый фонтан, переложить водопроводные трубы и установить новую чашу фонтана. В рабочей документации указано, что будет выполнено мощение территории вокруг фонтана гранитной брусчаткой, а дорожек в саду — гранитной крошкой.

Заказчиком работ выступает ГАУК ЯО «Ярославский художественный музей». Согласно заключаемому контракту, все работы в губернаторском саду должны быть выполнены до 20 апреля 2023 года. Гарантия составит 60 месяцев.

Андрей Иванов