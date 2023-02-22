Японский художник сделал особый Huracan STO к 60-летию Lamborghini

Компания Lamborghini совместно с современным японским художником IKEUCHI представила Huracan STO Time Chaser_111100 — эксклюзивный арт-кар, созданный в честь 60-летия итальянского автопроизводителя.

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Спорткар получил новый обвес, вдохновленный тематикой киберпанка и аниме-роботами, а также графику на кузове. Индекс 111100 в имени модели означает записанное двоичным кодом число 60, отсылающее к юбилею бренда.

В задней части автомобиля размещен бокс с инсталляцией, в основу которой легли миниатюрные кузовные элементы предыдущих юбилейных моделей — Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Diablo SE30, Lamborghini Murcielago 40th Anniversary и Lamborghini Aventador LP-720-4 50th Anniversary.

Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 построен в единственном экземпляре и не поступит в продажу.

Максим Вершинин

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