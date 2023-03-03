Скопления насекомых обнаружили в стационаре Городской больницы №3 в Ижевске

В столице Удмуртии прокуратура проверила исполнение Городской больницы №3 законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Причиной для проверки послужила публикация в интернете, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В частности, в ходе проверки были обнаружены большие скопления насекомых на полу, подоконниках и стенах на третьем этаже взрослого стационара больницы, где в период с апреля по декабрь прошлого года располагалось детское инфекционное отделение.

Главному врачу внесли представление, а по факту нарушений возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Нарушения устранили. Виновные лица привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.