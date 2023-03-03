Весеннее преображение

Последний месяц зимы начался со встречи участниц женского клуба «Коммерсантъ». В уютной атмосфере клубного пространства «Своя среда» на 9-й просеке дамы смогли приятно пообщаться и обсудить актуальные проблемы.

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Деловые женщины Самары, лидеры beauty-индустрии города, известные доктора поговорили с профессионалами о том, что всегда волнует женщин в преддверии весны — о красоте и здоровье.

Beauty-day уже стал для многих любимым местом, где можно обсудить вопросы качества жизни и разные приятные женские мелочи.

Темы, которые обсуждали в этот раз, были связаны со здоровьем спины и суставов, правильным похудением и поддержанием гармоничной формы, актуальными тенденциями моды, новинками косметологии.

Главный врач клиники «Доктор Ост» Владимир Мужилов рассказал, откуда берутся проблемы с позвоночником и какие современные методики восстановления применяются в Самаре.

Владелица СПА-салона CHERRY Мария Чиркова дала гостям советы по основам правильного похудения без вреда для здоровья, детоксикации организма и необходимых обследованиях для людей со «стоячим» весом.

Ирина Жирнова, амбассадор клиники «Ренессанс Косметология», вместе с командой развенчала мифы, которые до сих пор существуют вокруг эстетической косметологии, и развеяла страхи пациентов. Гости вечера смогли задать интересующие вопросы о современных методах поддержания красоты и здоровья в современных условиях и ограничениях. Им презентовали премиальную линейку ухода Phyt’s, в составе которой только ценные органические ингредиенты. Французский бренд предлагает уходы в индивидуальной упаковке-блистере, которая идеально подходит под запрос клиента и целиком расходуется во время процедуры. Протестировать средства и убедиться в их эффективности все желающие смогли прямо во время мероприятия.

Весеннее настроение помог создать показ моделей коллекции одежды премиум-класса от дизайнера Александра Богданова. Нежные оттенки и комфортные силуэты одежды просто созданы для прогулок под нежным весенним солнцем, по приморским бульварам и цветущим набережным.

Обувь для показа была предоставлена австрийским премиальным брендом HÖGL, который вот уже почти 90 лет дарит своим обладательницам незаменимые комфорт, качество, стиль и статус.

Предугадать, какой будет предстоящая весна, гостям помог индивидуальный прогноз от таролога Ольги Куц.

Вечер по традиции завершился розыгрышем призов, и как обычно ни одна гостья не ушла без маленького приятного сувенира.

Партнерами вечера стали клиника «Ренессанс-косметология», магазин австрийской обуви HÖGL и вода Turan.