ТЦ в Северном районе Воронежа продают за 206 млн рублей

В Воронеже выставлен на продажу трехэтажный торговый центр на Московском проспекте, 129/8, примыкающий к одному из крупнейших в городе ТРЦ «Московский проспект». Об этом сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении.

Трехэтажное торгово-офисное здание общей площадью 1,4 тыс. кв. м и прилегающий земельный участок под парковку на 1,1 тыс. кв. м оценены в 206,6 млн руб. Представитель продавца отмечает, что «здание на 100% заполнено солидными арендаторами».

Бум продаж коммерческой недвижимости был зафиксирован в конце 2022 года и начале 2023-го в Белгородской области. На фоне продолжения боевых действий у границ региона местные предприниматели выставили на реализацию активы общей площадью свыше 80 тыс. кв. м и стоимостью почти 3 млрд руб. Среди них — четыре торговых центра, гостиницы и десятки других объектов под сдачу в аренду.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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