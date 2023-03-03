«Фонтанка»: причиной смерти рэпера Yung Trappa стала передозировка наркотиками

Петербургский рэпер Владислав Ширяев (Yung Trappa) скончался от передозировки наркотиков, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с результатами судмедэкспертизы. Самих запрещенных веществ в квартире погибшего месяц назад музыканта следствие не обнаружило.

Владислава Ширяева нашли мертвым в квартире в Дровяном переулке 3 февраля. Представители музыканта тогда сообщили, что он скончался от остановки сердца.

Незадолго до смерти рэпер находился под подпиской о невыезде по уголовному делу об изнасиловании, заведенному в 2021 году. Согласно показаниям двух потерпевших, Владислав Ширяев вместе с друзьями подвергли их сексуальному насилию в загородном доме на отдыхе в Ленобласти. Сам рэпер утверждал, что все было не впервые и по взаимному согласию. До выхода под подписку музыкант некоторое время провел в СИЗО.

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