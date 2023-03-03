Артюх: 81% свердловских предпринимателей заявили о недоверии к силовикам

В 2022 году о недоверии к правоохранительным органам заявили 81% опрошенных предпринимателей из Свердловской области, что сопоставимо с показателями 2021 года (80%), следует из доклада бизнес-омбудсмена региона Елены Артюх. Основные причины «недоверия»:

Низкий профессионализм следователей;

Необоснованное возбуждение уголовных дел в целях давления на предпринимателей и устранения конкурентов;

Процессуальные нарушения.

Госпожа Артюх подчеркнул, что за прошлый год было прекращено 30 из 100 уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей. При этом 70% опрошенных заявили, что из-за уголовного преследования их бизнес был полностью или частично разрешен.

«Наиболее травмирующими для бизнеса называют изъятие документов, контакты правоохранительных органов с конкурентами или контрагентами, давление на сотрудников из числа наемных работников, арест банковских счетов и заключение под стражу»,– отметила бизнес-омбудсмен.

Кроме того, Елена Артюх сумела добиться возбуждения четырех уголовных дел по фактам преступлений против предпринимателей. Во всех случаях по материалам доследственных проверок в течение длительного времени принимались необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Уполномоченный подчеркнула, что подобные нарушения происходят ежегодно и являются системными.

Напомним, в середине февраля в ходе ежегодного совещания судей президент Владимир Путин призвал чаще избрать для фигурантов уголовных дел по экономическим статьям меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. По мнению президента, это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия.

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