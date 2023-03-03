Победитель конкурса в Ярославле не стал подписывать контракт на автобусные перевозки

ООО «ЯрБус» уклонилось от подписания государственного контракта на пассажирские перевозки в Ярославле. Протокол размещен 2 марта в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Перевозчик, по данным ЕГРЮЛ зарегистрированный в деревне Кузнечиха Ярославского района, был признан победителем конкурса и должен был заключить семилетний контракт на работу на пригородных автобусных маршрутах № 119 и 157К. При проведении конкурса стоимость контракта упала на 35%: при начальной цене в 361,1 млн руб. ООО «ЯрБус» было готово работать за 236,5 млн руб.

13 февраля «ЯрБус» стал победителем конкурса, однако сам контракт транспортная компания так и не подписала. 2 марта ее признали уклонившейся от заключения контракта. Теперь ООО «ЯрБус» может быть включено в реестр недобросовестных поставщиков. Право на подписание контракта перейдет к перевозчику, занявшему второе место в конкурсе с предложением в 238,3 млн руб.

Андрей Иванов