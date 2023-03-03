В центре Казани у памятника Вахитову построят комплекс за 8 млрд рублей

В центре Казани возле памятника Муллануру Вахитову построят многофункциональный комплекс с общей суммой инвестиций в 8 млрд руб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Проект представила турецкая компания «Дайнамик Глобал», и ее уже одобрил глава Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, проект уже согласован управлением архитектуры и градостроительства Казани.

Генподрядчиком нового объекта выступает компания «Полистройкапитал». Организация вместе с «Дайнамик Глобал» входят в турецкую группу компаний «Полимекс». При этом компания пока не получила разрешение на строительства.

Отмечается, что площадь комплекса составит 60 тыс. кв. м., треть из которой отдадут под жилье. Кроме того, на первом этаже здания откроют ресторан, административно-офисные и помещения бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительный комплекс, подземный паркинг и т. д. Площадь участка под комплекс составляет 1,5 га.

"Ъ-Казань"