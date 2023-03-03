В Челябинске риелтора будут судить за хищение 3 млн рублей

Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при оказании риелторских услуг. Ей вменяют хищение более 3 млн руб. у клиентов, сообщают в прокуратуре региона.

Горожанка, будучи индивидуальным предпринимателем, оказывала риелтерские услуги по купле-продаже квартир и другой недвижимости. При сопровождении сделок она намеренно передавала клиентом только часть вырученных от продажи средств. При этом она обманывала их касательно процесса продажи и регистрационных действиях с документами и не раскрывала точных сведений о сделках. Всего риелтор с октября 2013 по март 2021 годов похитила у десяти потерпевших более 3 млн руб. В ходе расследования обвиняемая частично признала вину, пояснив, что присваивала деньги клиентов из-за финансовых трудностей.

Ранее горожанку осудили за аналогичные преступления на 4,5 года лишения свободы условно.