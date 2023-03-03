В Пермь заходит еще один турецкий бренд одежды

На площадях закрывшегося магазина H & M в ТРК «СпешиLove» откроется отдел турецкого бренда одежды и аксессуаров LC Waikiki. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на администрацию торгового центра. Дата запуска магазина пока не анонсируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

LC Waikiki выпускает одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также товары для дома под маркой LCW Home. Компания была основана во Франции в 1988 году. В 1997 году права на бренд выкупила турецкая компания Taha Group, занимающаяся производством товаров для LC Waikiki. Сегодня у LC Waikiki 1180 магазинов в 54 странах. В России марка развивает 32 магазина, в Перми бренд ранее представлен не был.

После закрытия на фоне спецоперации магазинов H&M, Mango, Uniqlo, Zara, Bershka и других известных модных брендов турецкие марки начали расширять свое присутствие в Перми. В мае 2022 года турецкий бренд Koton, у которого ранее был отдел в ТРК «СпешиLove», запустил в городе вторую точку — в ТРЦ «Планета». Осенью марка джинсовой одежды Mavi открыла в Перми сразу два магазина — в «СпешиLove» и в ТРК «Семья». В то же время в «СпешиLove» начал работать турецкий магазин текстиля и товаров для дома Arya Home.