В Ставрополе построят 1,7 км велодорожек в 2023 году

В текущем году протяженность дорожек для велосипедистов в Ставрополе увеличится на 1,7 км, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Как рассказал глава города Иван Ульянченко, за последние пять лет на территории Ставрополя появилось 11 участков велодорожек протяженностью 17 км.

«В 2023 году для продолжения развития велодвижения запланировано обустройство велосипедных дорожек по улице Индустриальной от улицы Ленина до улицы 1-й Промышленной, а также по улице 1-я Промышленная от проспекта Кулакова до улицы Индустриальной», — отметил Иван Ульянченко.

Строительство дорожек для велосипедистов в дальнейшем предусмотрено на территории 12 микрорайона по улицам Беличенко, Летной, Исторической и Бударской. Также дорожки появятся после реконструкции на бульваре Зеленая Роща, улицах Ландшафтной и Рогожникова.

Анастасия Назарова