Экс-начальник отдела научно-производственной фирмы в Уфе обвиняется в мошенничестве

Бывший начальник отдела материально-технического снабжения АО «Научно-производственная фирма „Геофизика“» обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Советского района Уфы.

По данным «Ъ-Уфа», это 39-летний Дмитрий Старухин. В ноябре 2022 года он уволился по собственному желанию.

По материалам дела, с марта 2019 года по декабрь 2021 года обвиняемый систематически получал незаконное вознаграждение на общую сумму около 580 тыс. руб. от коммерческой организации за обеспечение своевременной и полной оплаты по договору поставки радиодеталей.

Будучи менеджером по закупкам, с октября 2016 года по сентябрь 2018 года фигурант дела получил от руководства одного из поставщиков более 430 тыс. руб. за продолжение сотрудничества организаций.

Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело направят в Советский районный суд Уфы.

АО «Научно-производственная фирма „Геофизика“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 1993 года в Уфе. Компания занимается производством навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических приборов, аппаратуры и инструментов. Владельцем является АО «Башнефтегеофизика». В 2021 году выручка предприятия составила 737,8 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

Майя Иванова

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