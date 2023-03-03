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В Самаре автобусы №61 пустили в объезд из-за коммунальной аварии

Движение транспорта по ул. Солнечная в Самаре в пятницу перекрыто. Это связано с аварийными работами на водоснабжении в районе дома №25. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

«Объезд автобусов маршрута №61 ул. Шверника, ул. Ново-Садовая, ул. Губанова в направлении ООТ "Колизей"»,– говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в пятницу в соседнем с Самарской областью Оренбуржье перекрыли ряд трасс. Решение принято из-за сильной метели. Видимость на дорогах сильно ограничена.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок.

Георгий Портнов

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