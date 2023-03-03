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В Оренбуржье закрыли дороги из-за сильной метели

Движение для всех видов транспорта временно закрыто в пятницу с 11:15 (MSK+1) на участке автодороги «Оренбург – Орск» от Краснощеково до Новоникольска. Об этом сообщает региональное правительство.

«Также с 11:15 прекращено движение транспорта на участке автодороги Каменноозерное - Медногорск с 177 по 184 км»,– говорится в сообщении.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Дороги закрыты из-за сильной метели и ограниченной видимости. По этой же причине с 12:00 будет закрыто движение на трассах «Кувандык – Новосимбирк» с 7 по 55 км и «Сара – Самарское» с 0 по 48 км.

Георгий Портнов

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