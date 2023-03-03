В Уфе подорожали услуги погребения

Администрация Уфы повысила предельный размер стоимости услуг погребения, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе родственникам умершего. Их общий размер повысился суммарно почти на 1 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом, до 8,96 тыс. руб. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте.

Предоставление, доставка гроба и других предметов обойдется в 2,3 тыс. руб., перевозка тела умершего на кладбище – 2,57 тыс. руб., само погребение – 4 тыс. руб.

Услуга по погребению жителей Уфы, не имеющих родственников или представителей, также подорожала на 962 руб. и составила 8,96 тыс. руб.

Влада Шипилова

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