Австралия, Индия, США и Япония выступили за расширение состава Совета Безопасности ООН

Министры иностранных дел Австралии, Индии, США и Японии, входящие в диалог по безопасности Quad, выступили за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Мы подтверждаем… нашу непоколебимую приверженность укреплению ООН… посредством всеобъемлющей программы реформ, в том числе путем расширения числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении министров.

В заявлении отмечается, что участники Quad обязуются «активно и конструктивно» участвовать в процессе переговоров по реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы сделать его «более эффективным, представительным и заслуживающим доверия».

21 сентября 2022 года президент США Джо Байден на Генассамблее ООН призвал к реформе Совета Безопасности, в том числе ограничению права вето по голосованию. Позже Германия, Япония, Индия и Бразилия поддержала идею властей США. 11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реформа Совета Безопасности назрела, но исключение РФ из него невозможно.