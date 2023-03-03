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Коммерсантъ FM
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Австралия, Индия, США и Япония выступили за расширение состава Совета Безопасности ООН

Министры иностранных дел Австралии, Индии, США и Японии, входящие в диалог по безопасности Quad, выступили за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Мы подтверждаем… нашу непоколебимую приверженность укреплению ООН… посредством всеобъемлющей программы реформ, в том числе путем расширения числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении министров.

В заявлении отмечается, что участники Quad обязуются «активно и конструктивно» участвовать в процессе переговоров по реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы сделать его «более эффективным, представительным и заслуживающим доверия».

21 сентября 2022 года президент США Джо Байден на Генассамблее ООН призвал к реформе Совета Безопасности, в том числе ограничению права вето по голосованию. Позже Германия, Япония, Индия и Бразилия поддержала идею властей США. 11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реформа Совета Безопасности назрела, но исключение РФ из него невозможно.

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