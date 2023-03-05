Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика цен (%)
|Март 2022
|Февраль 2023
|Март 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|310,8
|312,8
|316,1
|1,10%
|1,70%
|Санкт-Петербург
|222,7
|230,6
|231,6
|0,40%
|4,00%
|Волгоград
|80,6
|93,8
|94,4
|0,60%
|17,10%
|Воронеж
|91,4
|100,9
|99,6
|-1,30%
|9,00%
|Екатеринбург
|124,8
|122,5
|125
|2,00%
|0,20%
|Казань
|144
|177,3
|177,4
|0,10%
|23,20%
|Краснодар
|129,8
|137,5
|141,7
|3,10%
|9,20%
|Красноярск
|99,5
|115,7
|117
|1,10%
|17,60%
|Нижний Новгород
|122
|141,8
|144,1
|1,60%
|18,10%
|Новосибирск
|125,4
|119,6
|121
|1,20%
|-3,50%
|Омск
|106,4
|107,7
|108,1
|0,40%
|1,60%
|Пермь
|103,5
|105,3
|106,4
|1,00%
|2,80%
|Ростов-на-Дону
|101,4
|122,1
|120,9
|-1,00%
|19,20%
|Самара
|88,5
|118,9
|113,3
|-4,70%
|28,00%
|Уфа
|108,5
|109
|107,6
|-1,30%
|-0,80%
|Челябинск
|85,2
|82,8
|82,2
|-0,70%
|-3,50%
|Московская область
|156,3
|164,1
|166,4
|1,40%
|6,50%
|Ленинградская область
|140,6
|146,5
|145,2
|-0,90%
|3,30%