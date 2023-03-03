В 2023 году Татарстан потратит на благоустройство парков 792 млн рублей

В этом году на благоустройство общественных пространств Татарстана выделят 792 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Всего будут благоустроены 19 общественных пространств, включая парки, набережные и скверы. В частности, это коснется пространств в Агрызе, Азнакаево, Актаныша, Альметьевска, Бавлов, поселка Карабаш, Лениногорска, Менделеевска, Мензелинска, Мулюмово, Нижнекамска, Новошешминска, Сарманово, а также Набережных Челнов.

Наибольшую сумму средств потратят на благоустройство набережной имени Табеева и парка «Прибрежный» в Набережных Челнах. Это свыше 305 млн руб. На благоустройство озера в Альметьевске выделят 98 млн руб., а на школьный бульвар в Нижнекамске потратят 80 млн руб.

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана. Все работы должны быть выполнены до конца ноября этого года.

"Ъ-Казань"